Водитель автобуса в Кургане дверью сломал руку пенсионерке

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Водитель автобуса в Кургане дверью сломал руку пенсионерке

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Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Уточняется, что бабушка не успела выйти из транспортного средства, как двери закрылись.

В Кургане водитель автобуса № 33 зажал в дверях руку пенсионерке, в результате чего пожилая женщина получила перелом. Об этом сообщает портал URA.RU.

Уточняется, что бабушка не успела выйти из транспортного средства, как двери закрылись. В итоге водитель ПАЗа протащил женщину ещё несколько метров и лишь после этого остановился.

Местные власти подтвердили факт данного ЧП и начали проверку, по результатам которой будет принято решение о наказании водителя.

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