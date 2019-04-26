Москва поддержала призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Российский МИД поприветствовал призыв президента США Дональда Трампа, который предложил РФ, Китаю и Штатам полностью отказаться от ядерного оружия. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

— С учётом возрастания роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его постепенном переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать, — цитирует Рябкова ТАСС.

При этом, по его словам, все стороны должны учесть множество факторов, непосредственно влияющих на стратегическую стабильность. Замминистра назвал этот вопрос сложнейшей темой, которая "до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках".

Рябков также отметил стремление Москвы согласовать с Вашингтоном совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта.

Напомним, ранее CNN узнал, что Дональд Трамп якобы хочет заключить договор о ядерном соглашении с Россией и Китаем. При этом американский лидер уже заявлял, что США, России и Китаю необходимо договориться о снижении трат на вооружение, в том числе ядерное.