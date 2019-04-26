Синоптики ожидают грозы в Москве в пасхальную ночь

К сожалению, не обойдётся и без похолодания. Уже в воскресенье днём столбики термометров опустятся вниз.

Кратковременные дожди, возможно с грозами, ожидаются в столичном регионе в ночь на воскресенье, 28 апреля. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Ещё в субботу днём будет по-летнему тепло — до +20 градусов, однако погодная идиллия нарушится в воскресенье, когда столбики термометров резко поползут вниз — до отметок +8...+13 градусов. Кроме того, в начале следующей недели в столицу вернутся ночные заморозки.

В субботу в столичном регионе также объявлен жёлтый уровень погодной опасности — из-за возможности пожаров.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москву на Пасху придут дожди, ожидается небольшое похолодание.