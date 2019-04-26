На Украине двухлетний мальчик упал в 40-литровую кастрюлю с кипятком

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На Украине двухлетний мальчик упал в 40-литровую кастрюлю с кипятком

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Фото: © Flickr/Ben Phillips

Мама малыша нагрела воду, чтобы постирать одежду, а когда отвлеклась, ребёнок свалился в неё.

Во Львовской области Украины двухлетний ребёнок упал в 40-литровую кастрюлю с кипятком, сообщает UNN. Мальчик госпитализирован с ожогами 70% тела.

Ребёнок находится в реанимации в критическом состоянии. По словам врачей, все ожоги очень глубокие, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По предварительной информации, мама мальчика нагрела 40-литровую кастрюлю с водой, чтобы постирать одежду. Когда она отвлеклась, ребёнок упал в кипяток.

Ранее Лайф рассказывал, как пенсионерка из Волгоградской области опрокинула на себя кастрюлю горячего супа и умерла.

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