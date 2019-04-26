Умер художник-постановщик "Ширли-мырли" и "Бригады"

Валерий Филиппов также участвовал в создании таких фильмов, как "Принцесса цирка", "Зимний вечер в Гаграх" и "Адъютант его превосходительства".

Художник-постановщик, народный художник РФ Валерий Филиппов ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Известность и признание он получил благодаря участию в создании многих популярных советских кинофильмов — "Холодное лето пятьдесят третьего…", "Принцесса цирка", "Зимний вечер в Гаграх", "Ширли-мырли" и "Адъютант его превосходительства". Также он участвовал в создании телесериала "Бригада".

— 26 апреля 2019 года на 81-м году жизни скончался народный художник РФ, лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Валерий Николаевич Филиппов, — говорится на сайте Союза кинематографистов России.

Отметим, Валерий Филиппов родился 27 января 1939 года в Москве. В конце 50-х годов он окончил Московскую художественную школу (института им. В. Сурикова при Академии художеств СССР), а в 1965 году — художественный факультет ВГИКа.

Работы художника также неоднократно появлялись на выставках Ассоциации художников кино, театра, телевидения, Гильдии художников театра и кино, Всероссийской художественной выставки "Россия" и на других площадках.