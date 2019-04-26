Журналисты подсчитали, сколько стоит отдых с Зеленским в Турции

Оказалось, отдохнуть на фестивале "Весело", который организует "Квартал 95", будет не очень-то и дёшево.

Журналисты портала "Обозреватель" сумели выяснить, сколько будет стоить поездка на фестиваль "Весело" в Турции, куда ночью улетел избранный президент страны Владимир Зеленский.

Чтобы попасть на фестиваль юмора в турецкий город Бодрум, придётся заплатить далеко не смешную сумму денег. Так, перелёт из Киева, трансфер до пятизвёздочного отеля, проживание в нём на протяжении семи суток и питание, танцевальные и спортивные классы, программы для детей и взрослых и многое другое обойдутся в 1648 евро.

При этом целый ряд услуг можно заказать себе за дополнительную плату, среди них билеты на телесъёмку нового концерта "Квартала 95", которые являются обязательными, а также перелёт в бизнес-классе и прочие услуги.

Напомним, избранный президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьёй отправился на отдых в Турцию. Правда, сам политик вернётся на родину уже через пару дней. Сам он признался, что это его первые выходные за несколько месяцев.