Китай подарит России двух больших панд

Подводя итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным на форуме "Один пояс — один путь", председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил, что Китай направит в Россию двух больших панд. Такая информация появилась на сайте МИД КНР.
— Китайская сторона предоставит России пару больших панд, — сообщил китайский лидер.
Он подчеркнул, что дипломатическим отношениям двух стран исполняется 70 лет — столько же, сколько прошло с момента основания КНР. Си Цзиньпин отмечает, что за это время между Китаем и Россией сложились отношения стратегической ценности, с высокой степенью взаимного доверия.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени