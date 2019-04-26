Китай подарит России двух больших панд

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Китай подарит России двух больших панд

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Фото © Pixabay

На просторах форума "Один пояс — один путь" Си Цзиньпин подтвердил, что в честь долгосрочных дипломатических отношений между двумя странами Китай предоставит России традиционный для Пекина дипломатический подарок.

Подводя итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным на форуме "Один пояс — один путь", председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил, что Китай направит в Россию двух больших панд. Такая информация появилась на сайте МИД КНР.

Китайская сторона предоставит России пару больших панд, — сообщил китайский лидер.

Он подчеркнул, что дипломатическим отношениям двух стран исполняется 70 лет — столько же, сколько прошло с момента основания КНР. Си Цзиньпин отмечает, что за это время между Китаем и Россией сложились отношения стратегической ценности, с высокой степенью взаимного доверия.

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