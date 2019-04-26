Названо имя самой красивой сотрудницы Росгвардии

Победительницей первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии" стала прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За Храмцову проголосовало более 57 тысяч человек. Всего в конкурсе приняло участие более тысячи женщин.
По условиям конкурса участницы должны были в интересной форме рассказать о служебном опыте и достижениях, а также с помощью постановочных фотографий представить свои увлечения. На заключительном этапе фотографии конкурсанток были представлены на официальном сайте ведомства, где в течение месяца за них можно было проголосовать.
Как отмечается, портреты победительницы и финалисток конкурса станут основой для календаря Росгвардии на 2020 год.
Победительница рассказала, что пошла по стопам родителей — сначала служила в милиции, затем в полиции, а теперь служит в Росгвардии.
Ранее Лайф писал, что победительницей конкурса "Мисс Россия — 2019" стала уроженка Азова Ростовской области Алина Санько.
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