Названо имя самой красивой сотрудницы Росгвардии

Девушка рассказала, что пошла по стопам родителей — служила сначала в милиции, потом в полиции.

Победительницей первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии" стала прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За Храмцову проголосовало более 57 тысяч человек. Всего в конкурсе приняло участие более тысячи женщин.

По условиям конкурса участницы должны были в интересной форме рассказать о служебном опыте и достижениях, а также с помощью постановочных фотографий представить свои увлечения. На заключительном этапе фотографии конкурсанток были представлены на официальном сайте ведомства, где в течение месяца за них можно было проголосовать.

Как отмечается, портреты победительницы и финалисток конкурса станут основой для календаря Росгвардии на 2020 год.

Победительница рассказала, что пошла по стопам родителей — сначала служила в милиции, затем в полиции, а теперь служит в Росгвардии.

Ранее Лайф писал, что победительницей конкурса "Мисс Россия — 2019" стала уроженка Азова Ростовской области Алина Санько.