СКР предъявил обвинение омичу, бросившему внука в печь

В связи со смертью ребёнка действия обвиняемого были переквалифицированы на статью "Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью".

Следственный комитет переквалифицировал дело жителя Омской области, который в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь собственного двухлетнего внука в горящей печи. Мужчине предъявлено обвинение в попытке убийства ребёнка с особой жестокостью. Переквалификация дела была вызвана гибелью мальчика, которого изначально удалось спасти из огня.

— В ходе следствия будут тщательно выяснены условия жизни и воспитания малолетнего потерпевшего, дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц социальных служб, контролирующих и правоохранительных органов, — сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Как сообщал Лайф, Ленинский районный суд Омска арестовал 53-летнего мужчину, который, будучи пьяным, засунул в печь своего внука. По предварительным данным, у пожилого мужчины была белая горячка. Малыша спасла его собственная бабушка, она же вызвала скорую. Несмотря на старания врачей, спустя двое суток после инцидента мальчик скончался от полученных травм.