Экс-сотрудника ФСБ обвиняют в хищении 490 млн рублей

Экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Фролова обвиняют в хищении 490 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на слова следователя на заседании Басманного суда Москвы.
Сейчас рассматривается ходатайство об аресте Фролова, вины он не признал.
Напомним, ранее Дмитрия Фролова задержали по делу о взятках. Вместе с ним фигурантами дела являются глава отдела ФСБ РФ Кирилл Черкалин и другой экс-сотрудник службы — Андрей Васильев. 26 апреля Черкалина арестовали на два месяца.
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