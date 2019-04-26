В Кремле одобрили идею Трампа отказаться от ядерного оружия

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В Кремле одобрили идею Трампа отказаться от ядерного оружия

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Фото: © Flickr/Larry Koester

Призыв президента США Дональда Трампа, предложившего России, Китаю и Штатам полностью отказаться от ядерного оружия, является прекрасной идеей. Об этом газете "Ведомости" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента России обратил внимание на отсутствие деталей в предложении лидера Соединённых Штатов.

Нет понимания, в чём суть инициативы, — пояснил Песков.

Напомним, ранее телеканал CNN узнал, что американский лидер Дональд Трамп якобы хочет заключить договор о ядерном соглашении с РФ и КНР. Призыв президента США поприветствовали в российском МИД.

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