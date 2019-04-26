WikiLeaks заявила, что США хотят подвести Ассанжа под статью со смертной казнью

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WikiLeaks заявила, что США хотят подвести Ассанжа под статью со смертной казнью

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Фото: © Victoria Jones/PA via AP

Основателю скандального портала может грозить смертная казнь — это максимальное наказание по данной статье.

Следствие по делу основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США идёт в соответствии с законом о шпионаже. Об этом говорится в официальном твиттере портала.

Министерство юстиции США пытается завести дело в отношении Джулиана Ассанжа, основанное на законе о шпионаже. Обвинения по закону о шпионаже могут караться смертью, — говорится в сообщении.

К твиту прикреплён документ, в котором данную информацию подтверждают в Минюсте. Вывод сделан на основании письма бывшему представителю WikiLeaks Даниэлю Домшайт-Бергу. В нём также говорится о том, что его планировалось допросить по данному делу, а само оно датировано 7 марта 2018 года.

Ранее Эквадор отказал в дипломатическом убежище основателю WikiLeaks, британская полиция арестовала его в связи с запросом США о его экстрадиции.

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