WikiLeaks заявила, что США хотят подвести Ассанжа под статью со смертной казнью

Основателю скандального портала может грозить смертная казнь — это максимальное наказание по данной статье.

Следствие по делу основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США идёт в соответствии с законом о шпионаже. Об этом говорится в официальном твиттере портала.

US Department of Justice is attempting to build a case against Julian Assange based on the Espionage Act. Convictions under the Espionage Act can be punished by death.https://t.co/TFjfPzHk6t — WikiLeaks (@wikileaks) 26 апреля 2019 г.

— Министерство юстиции США пытается завести дело в отношении Джулиана Ассанжа, основанное на законе о шпионаже. Обвинения по закону о шпионаже могут караться смертью, — говорится в сообщении.

К твиту прикреплён документ, в котором данную информацию подтверждают в Минюсте. Вывод сделан на основании письма бывшему представителю WikiLeaks Даниэлю Домшайт-Бергу. В нём также говорится о том, что его планировалось допросить по данному делу, а само оно датировано 7 марта 2018 года.

Ранее Эквадор отказал в дипломатическом убежище основателю WikiLeaks, британская полиция арестовала его в связи с запросом США о его экстрадиции.