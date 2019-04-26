Директор школы на Урале попала под следствие из-за "мёртвых душ"

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Директор школы на Урале попала под следствие из-за "мёртвых душ"

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Женщина формально устроила своих знакомых на должности сторожей школы, они получали зарплату из бюджета, хотя даже не планировали выходить на работу.

Директор школы в Свердловской области оказалась под следствием по делу о мошенничестве. Прокуратура установила, что глава учебного заведения нанимала на работу несуществующий технический персонал.

По данным ведомства, с 2016 года женщина нанимала на должности сторожей, гардеробщика, электромонтёра своих знакомых. Фактически никто из этих людей не работал, но получал зарплату из бюджета.

Заработная плата перечислялась на банковские карты, которые находились в распоряжении и пользовании директора школы. Денежными средствами она распоряжалась по своему усмотрению. Граждане были осведомлены о противоправных действиях бывшего директора школы, но из корыстных побуждений согласились на её предложение с целью формирования страховой и накопительной части своих пенсий, — рассказала пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Материалы прокурорской проверки были переданы в следственные органы. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения".

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