Директор школы на Урале попала под следствие из-за "мёртвых душ"

Женщина формально устроила своих знакомых на должности сторожей школы, они получали зарплату из бюджета, хотя даже не планировали выходить на работу.

Директор школы в Свердловской области оказалась под следствием по делу о мошенничестве. Прокуратура установила, что глава учебного заведения нанимала на работу несуществующий технический персонал.

По данным ведомства, с 2016 года женщина нанимала на должности сторожей, гардеробщика, электромонтёра своих знакомых. Фактически никто из этих людей не работал, но получал зарплату из бюджета.

— Заработная плата перечислялась на банковские карты, которые находились в распоряжении и пользовании директора школы. Денежными средствами она распоряжалась по своему усмотрению. Граждане были осведомлены о противоправных действиях бывшего директора школы, но из корыстных побуждений согласились на её предложение с целью формирования страховой и накопительной части своих пенсий, — рассказала пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Материалы прокурорской проверки были переданы в следственные органы. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения".