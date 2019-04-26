Прямая трансляция: В Красноярске горит оборонно-промышленный завод

В Красноярске горит оборонно-промышленный завод "Красмаш". Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий. Площадь пожара пока ещё не установлена, данных о пострадавших не поступало.

На заводе производят МБР "Синева", а также ведутся работы по выполнению госзаказа по созданию стратегического ракетного комплекса шахтного базирования с "Сарматами". Там же делают баллистические ракеты для подводных лодок, а также базовые модули разгонного блока для ракет-носителей "Зенит" и "Протон".

Информации о том, что именно горит на заводе, пока нет.