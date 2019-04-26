Путин и ас-Сиси обсудили возобновление авиасообщения с египетскими курортами

Кроме того, в центре внимания оказался проект строительства атомной станции в эд-Дабаа, а также сотрудничество двух стран в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Президент России Владимир Путин и его коллега из Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели двустороннюю встречу в Пекине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление администрации египетского лидера. Стороны обсудили целый ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Речь шла, в том числе о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами.

— Российский лидер одобрил усилия египетских властей по обеспечению безопасности аэропортов, что должно поддержать возобновление российских авиарейсов по окончанию технических консультаций между сторонами, — информирует пресс-служба господина ас-Сиси.

Кроме того, в центре обсуждения оказался проект строительства атомной станции в эд-Дабаа, а также сотрудничество двух стран в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. Говорили и о международной проблематике.

— Был затронут ливийский кризис, сирийское досье и палестинский вопрос, — прокомментировали представители Египта.

Отметим, что на полях пекинского форума "Один пояс — один путь" у президента России состоялся целый ряд двусторонних встреч. Так, Путин уже побеседовал со своим сербским коллегой Александром Вучичем, а также встретился с главой КНР Си Цзиньпином, который назвал российского лидера своим самым близким другом.