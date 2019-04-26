В Санкт-Петербурге проходит полуфинал конкурса "Управляй"

Победители кубка получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны.

В Санкт-Петербурге стартовал полуфинал одного из флагманских конкурсов АНО "Россия — страна возможностей" — "Управляй". Об этом сообщает пресс-служба организации.

— Сегодня более 100 полуфиналистов поборются за право выйти в финал кубка. Каждый из вас нацелен на результат, и пусть не только победа, но и участие в этом конкурсе откроют для вас новые возможности, станут значимым результатом — социальным лифтом в образовании, в построении карьеры, в успешной самореализации, — обратился к участникам конкурса руководитель проектов АНО "Россия — страна возможностей" Лука Горубин.

Оценивать лидерские качества участников будут руководители ведущих компаний страны и региона, а также представители конкурса "Лидеры России".

Победители кубка получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны, а также возможность побывать на стажировке в крупнейших компаниях России.