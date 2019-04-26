В Нальчике задержали боевика, планировавшего теракт

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В Нальчике задержали боевика, планировавшего теракт

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

В Нальчике задержан участник террористической организации ИГИЛ*, который планировал теракт по указанию из Сирии. У него изъято самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным силовиков, в составе так называемой баксанской бандгруппы задержанный ранее изготавливал взрывные устройства.

После нейтрализации главарей и активных членов указанной бандгруппы установил конспиративные контакты с модераторами международной террористической организации, находящимися на территории Сирии, от которых получил указание на подготовку и проведение террористической акции, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда

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