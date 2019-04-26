СБУ завела дело на журналиста, призвавшего расстрелять противников Порошенко

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении генерального директора телеканала ATR Айдера Муждабаева, заподозрив его в попытке захвата власти. Об этом сообщил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Мосийчук уточнил, что речь идёт о посте Муждабаева в "Фейсбуке", в котором журналист после первого тура президентских выборов на Украине призвал расстреливать тех граждан, которые не отдали свои голоса за действующего президента страны Петра Порошенко.

— Считал и считаю, что такие призывы недопустимы и тот, кто их произносит, должен быть наказан! — написал Мосийчук.

Напомним, действующий лидер Украины Пётр Порошенко проиграл своему оппоненту Владимиру Зеленскому во втором туре выборов, набрав 24,45% голосов избирателей. Инаугурация избранного главы государства должна состояться не позднее 3 июня.