Киев начал обсуждать санкции против России из-за паспортов

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Киев начал обсуждать санкции против России из-за паспортов

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Фото: © РИА "Новости" / Николай Лазаренко

После указа об упрощённой выдаче российских документов жителям ДНР и ЛНР Пётр Порошенко поручил ужесточить санкции.

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал ввести в отношении РФ дополнительный санкционный пакет из-за указа об упрощённой выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Такое заявление он сделал в ходе совместного брифинга с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.

Тут, я считаю, мы должны думать про секторальные и экономические санкции. Мы начали это обсуждать, — заявил Климкин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов гражданам Донбасса, в связи с чем Киев призвал к новым санкциям в отношении РФ.

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