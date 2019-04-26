Трамп оценил позицию Путина по КНДР

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Трамп оценил позицию Путина по КНДР

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Дональд Трамп. Фото: © Flickr/ Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает слова российского лидера Владимира Путина о денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом сообщает агентство Reuters.

В беседе с журналистами глава Белого дома также отметил, что не менее важную роль в данном вопросе играет Китай.

Ранее Лайф писал, что 24 апреля председатель Госсовета КНДР впервые совершил визит в Россию. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына 25 апреля длились три с половиной часа, за ними последовал торжественный приём. В ходе переговоров российский лидер подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове должна решаться только мирным путём.

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