При пожаре на территории завода "Красмаш" произошло обрушение кровли

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При пожаре на территории завода "Красмаш" произошло обрушение кровли

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Площадь возгорания составляет пять тысяч квадратных метров, о возможных пострадавших не сообщается.

При пожаре на территории оборонно-промышленного завода "Красмаш" в Красноярске произошло обрушение кровли. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает РИА "Новости".

Как уточняется, площадь пожара на территории завода, где производят ракеты "Сармат" и "Синева", возросла до пяти тысяч квадратных метров.

Тушение возгорания проходит по четвёртому уровню сложности из пяти.

Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

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