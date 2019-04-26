Пожар на территории "Красмаша" приняли за часть шоу музыканта Дельфина — видео

Из окна площадки, где проходит концерт, видны клубы дыма, которые поднимаются в воздух с горящего склада с холодильниками.

Пожар на территории завода "Красмаш" произошёл во время выступления в городе музыканта Андрея Лысикова, известного под сценическим псевдонимом Дельфин.

Из окна площадки, где проходит концерт, видны клубы дыма, поднимающиеся в воздух с горящего склада холодильников. Видео с места событий появилось в соцсети "ВКонтакте".

— Это часть шоу? Молодцы организаторы, масштабно, — написал один из пользователей.

Выложившая запись девушка ответила на его комментарий: "Респект таким организаторам".

Напомним, при пожаре на территории оборонно-промышленного завода "Красмаш" в Красноярске произошло обрушение кровли. Площадь возгорания составляет пять тысяч квадратных метров. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.