Захарова: Порошенко захлебнулся от возмущения из-за указа о российских паспортах

При этом она напомнила, что, судя по недавней предвыборной кампании, боролся он не с Зеленским, а с Путиным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в "Фейсбуке" рассказала, что президент Украины Пётр Порошенко "захлебнулся от возмущения" из-за указа об упрощённом режиме получения паспортов РФ для жителей Донбасса.

— Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса, заявил, что Москва "перешла красные линии", "открыто и нагло" торпедирует мирный процесс в регионе, — написала Захарова.

При этом она напомнила, что, судя по недавней предвыборной кампании, боролся он не с Владимиром Зеленским, а с Владимиром Путиным. В итоге выборы были проиграны, а значит, действующий лидер Незалежной должен подчиниться тому, кому проиграл.

Напомним, Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. Документ был подписан в гуманитарных целях. При этом МИД Украины призвал жителей ДНР и ЛНР не принимать российские паспорта.