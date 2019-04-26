Двух истощённых малышей спасли из захламлённой квартиры в Ставрополе

Дети были голодные — в заваленной мусором квартире не было даже продуктов питания.

В Ставрополе в заваленной мусором квартире нашли двух малолетних детей, сообщает краевое СУ СК РФ. По факту проживания малышей в антисанитарных условиях возбуждено уголовное дело.

Как отмечается, поводом стали опубликованные в социальных сетях фотографии заваленной мусором квартиры, в которой живут дети.

— Детей поместили в больницу для дальнейшего обследования, сейчас их состояние удовлетворительное, — уточнили в ведомстве.

Как рассказали в прокуратуре Ставропольского края, дети 2015 и 2016 годов рождения были голодные и истощённые. Малыши проживали в полной семье, в квартире не было продуктов питания.

— Дети спали вместе с родителями на одной кровати-диване, где нет спального белья и других спальных принадлежностей, — сказано в сообщении прокуратуры.

Малыши и их родители проживали в захламлённом помещении — по квартире были разбросаны вещи, предметы мебели и детские принадлежности.

Ранее Лайф публиковал фото из подмосковной квартиры, где были найдены четверо детей-маугли.