Лайф публикует первые фото из здания РГУ нефти и газа после пожара

В распоряжении Лайфа оказались первые фотографии из здания Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. И. Губкина в Москве.

На кадрах видны обгоревшие стены внутри строения, а также предметы мебели и полы. Причем одно из помещений довольно сильно пострадало при пожаре.

Напомним, сегодня в Москве произошёл пожар в здании РГУ нефти и газа имени Губкина. Возгорание было оперативно локализовано. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания.