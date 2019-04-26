Лайф публикует первые фото из здания РГУ нефти и газа после пожара

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Лайф публикует первые фото из здания РГУ нефти и газа после пожара

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Фото: © L!FE

В распоряжении Лайфа оказались первые фотографии из здания Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. И. Губкина в Москве.

<p>Фото: © L!FE</p>

На кадрах видны обгоревшие стены внутри строения, а также предметы мебели и полы. Причем одно из помещений довольно сильно пострадало при пожаре.

Напомним, сегодня в Москве произошёл пожар в здании РГУ нефти и газа имени Губкина. Возгорание было оперативно локализовано. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания.

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