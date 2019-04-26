Тело пятого горняка извлекли из аварийной шахты в ЛНР

Из-под завалов на шахте "Схидкарбон" в ЛНР, где произошёл взрыв метана, извлекли тело пятого горняка. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

По его словам, судьба оставшихся 12 шахтёров не известна.

Как сообщал Лайф, взрыв метана произошёл на глубине 150 метров, в результате чего 17 шахтёров "Схидкарбона" оказались заблокированы под землёй. Российские спасатели по просьбе властей ЛНР направились на место для помощи в спасении людей и уже приступили к работам.