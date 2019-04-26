Светлана Лобода рассказала, как пострадала от рук мошенников

Она рассказала, что организатор гастролей в Прибалтике взял деньги и просто исчез, артистке пришлось отменить концерты.

Певица Светлана Лобода заявила, что её гастроли в Прибалтике сорвались из-за организатора-мошенника. В своём видеообращении в "Инстаграме" она извинилась перед зрителями за отмену концертов и предупредила коллег.

По словам артистки, организатор, получив деньги, больше не выходил на связь. В итоге певице пришлось провести бесплатные концерты в Риге и Таллине, а когда она приехала на третий концерт, то обнаружила, что ей негде выступать.

— Сегодня, прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому что сцены попросту нет. Организатор не оплатил ни площадку, ни свет, ни звук. У нас отсутствует технический райдер, без которого проведение концерта невозможно, — сказала Лобода.

Однако в компании Euroshow group, взявшей на себя ответственность за организацию гастролей, заявляют, что певица говорит "очевидную ложь".

— Между финансовым партнёром Euroshow Group и представителями Светланы Лободы существует документальная договорённость о способе оплаты всего тура. Согласно ему продюсерский центр Светланы Лободы получает гарантированную сумму постфактум, — слова ответчика приводит Postimees.

Артистка обещает приложить все усилия, чтобы следующий концерт — в Калининграде — состоялся.