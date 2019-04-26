В Сети высмеяли предложение выдавать украинские паспорта в Москве

Предложение депутата Верховной рады Евгения Рыбчинского раздавать украинские паспорта "прямо в центре Москвы" как ответ на решение Кремля упростить процедуру получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР встретили с нескрываемой иронией и юмором в социальных сетях. Например, пользователи отметили, что раздача пирожков у метро пользовалась бы куда большим спросом у россиян.

— Украина не изменяет себе, цирк продолжается, — цитирует пользователя @elen2863 агентство РИА "Новости".

— То есть они не пускают мужчин до шестидесяти лет, а паспорта раздавать готовы? Это ли не вершина клоунского искусства? — спрашивает @nos_psa.

— Так пусть идёт и раздает, что мешает? Рядом аппарат с попкорном надо поставить, — отметил @aptimist.

— Прямо у метро? Как горячие пирожки? — написал @drubsdh2.

— Предлагаю получить паспорт Украины и выбрать там нашего президента, — шутили в комментариях.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Документ был подписан в гуманитарных целях. МИД Украины уже призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. В свою очередь российский лидер назвал странной негативную реакцию на указ, ведь свои паспорта украинцам выдают, например, Венгрия и Румыния. А постпред России при ООН Василий Небензя уточнил, что ещё задолго до указа Путина российское гражданство запросили сотни тысяч жителей Донбасса.