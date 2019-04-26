В "Транснефти" назвали загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" умышленным

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В "Транснефти" назвали загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" умышленным

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В офисах нескольких частных организаций в Самаре проводятся следственные действия.

В ПАО "Транснефть" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным, сообщает ТАСС.

Как пояснил официальный представитель компании Игорь Дёмин, хлорорганика была вброшена через частный "Самаратранснефтьтерминал", который обслуживает несколько малых производителей.

Дёмин рассказал, что следователи устанавливают причастных к загрязнению трубопровода. В офисах нескольких частных организаций в Самаре проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в концерне "Белнефтехим" рассказали о "резком ухудшении качества" поступающей по нефтепроводу российской нефти. Белорусская сторона решила потребовать от "Транснефти" компенсацию за некачественную нефть. Из-за некачественного сырья "Белнефтехим" ограничил экспорт нефтепродуктов.

Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти был найден на участке Самара Унеча нефтепровода "Дружба". Позднее Белоруссия предложила "Транснефти" механизм вытеснения загрязнённой хлорорганическими соединениями российской нефти.

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