Бегущие "охранники Ким Чен Ына" замечены на свадьбе в Якутии — видео

Разумеется, лидер КНДР не забыл в России свой кортеж. Просто местные организаторы праздников взяли идею со зрелищным сопровождением на вооружение.

Необычную сцену засняли автовладельцы неподалёку от загса в Якутии. По дороге медленно проезжал лимузин в кольце бегущих охранников в чёрных костюмах. Сперва можно было подумать, что это северокорейский лидер Ким Чен Ын во время визита в Россию решил не ограничиваться Владивостоком, а приступил к изучению других областей нашей страны. Ведь именно он прославился своим "бегущим" кортежем, который породил мемы в соцсетях.

Но на самом деле процессия оказалась не дипломатической, а свадебной. Организаторы торжества взяли на вооружение идею с бегущими охранниками, чтобы поднять настроение молодожёнам и сделать свадебную фотосессию уж точно небанальной.

Напомним, Ким Чен Ын унаследовал от своих отца и деда одну особенность: он очень боится покушений. Из-за этого он опасается летать и визиты совершает только в соседние государства. Лайф разбирался, как охраняют первое лицо самой загадочной страны с ядерным оружием.