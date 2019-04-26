Площадь пожара на территории "Красмаша" увеличилась до 24 тысяч квадратов

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Площадь пожара на территории "Красмаша" увеличилась до 24 тысяч квадратов

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Фото: Vk.com/Подслушано в Канске

Площадь пожара на территории красноярского завода "Красмаш" увеличилась до 24 тысяч квадратных метров. Об этом Лайфу сообщил источник в оперативных службах.

Происходит горение на площади 24 тыс. кв. метров, — сообщил источник.

Уточняется, что возгорание ещё не локализовано, но точно известно, что жертв нет. В качестве основной, но пока предварительной причины называют короткое замыкание, версию поджога не рассматривают. Ранее в "Роскосмосе" заявляли, что на территории оборонного завода загорелся склад холодильников.

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