Площадь пожара на территории "Красмаша" увеличилась до 24 тысяч квадратов

Площадь пожара на территории красноярского завода "Красмаш" увеличилась до 24 тысяч квадратных метров. Об этом Лайфу сообщил источник в оперативных службах.
— Происходит горение на площади 24 тыс. кв. метров, — сообщил источник.
Уточняется, что возгорание ещё не локализовано, но точно известно, что жертв нет. В качестве основной, но пока предварительной причины называют короткое замыкание, версию поджога не рассматривают. Ранее в "Роскосмосе" заявляли, что на территории оборонного завода загорелся склад холодильников.
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