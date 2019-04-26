Опубликовано видео задержания боевика ИГИЛ в Нальчике

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Опубликовано видео задержания боевика ИГИЛ в Нальчике

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В Сети появилось видео задержания в Нальчике боевика ИГИЛ*, который планировал совершить теракт по указанию из Сирии.

На кадрах видно, как правоохранители сумели задержать его в квартире, а при обыске силовики изъяли СВУ, а также на месте доказали его причастность к подготовке теракта.

Ранее Лайф сообщал о задержании в Нальчике участника террористической организации ИГИЛ, который планировал теракт по указанию из Сирии.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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