Опубликовано видео задержания боевика ИГИЛ в Нальчике

В Сети появилось видео задержания в Нальчике боевика ИГИЛ*, который планировал совершить теракт по указанию из Сирии.
На кадрах видно, как правоохранители сумели задержать его в квартире, а при обыске силовики изъяли СВУ, а также на месте доказали его причастность к подготовке теракта.
Ранее Лайф сообщал о задержании в Нальчике участника террористической организации ИГИЛ, который планировал теракт по указанию из Сирии.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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