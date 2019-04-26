Названо число россиян, переехавших в Крым за последние пять лет

Более 65 тысяч россиян переехали на полуостров Крым на постоянное место жительства после референдума о воссоединении, состоявшегося в марте 2014 года. Об этом со ссылкой на ГУ МВД РФ по Республике Крым сообщает News.ru.

В ведомстве также рассказали, что, по данным на март 2019 года, на полуострове по разрешению на временное проживание находились 15 882 иностранца и лица без гражданства, по виду на жительство — почти 18 тысяч.

В ГУ МВД РФ по Республике Крым отметили, что в основном из иностранцев в регионе проживают граждане Украины, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении.

Ранее Лайф рассказывал о семьях русских немцев из ФРГ, которые готовы покинуть Европу ради жизни в Крыму.