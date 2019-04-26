Бутину депортируют в Россию только после отбытия наказания в США

Американский суд одобрил депортацию Марии Бутиной в РФ после отбытия наказания. Ранее её приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

При этом защита россиянки рассчитывала на то, чтобы её приговорили к уже отбытому сроку и выслали в Россию. Сама она также надеялась уже в мае вернуться домой. Бутина находится под стражей с июля 2018 года.

Напомним, американские власти обвинили Марию Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов России. Бутина сначала категорически отвергала все предъявленные обвинения, однако позднее признала вину в сговоре. Отец девушки отмечал, что Мария согласилась признать себя виновной из-за давления американского следствия.