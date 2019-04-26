В "Бессмертном полку" оценили идею прийти с портретом Сталина

В целом организаторы шествия не видят в этом противоречий. Но на самом деле лучше не надо.

Cопредседатель Центрального штаба акции "Бессмертный полк" Елена Цунаева опровергла слухи о том, что организаторы шествия выступают против красных флагов и портретов Иосифа Сталина, которые встречаются почти ежегодно. По её словам, Сталин был непосредственным участником Великой Отечественной войны, Верховным главнокомандующим, поэтому его портрет вполне может присутствовать в "Бессмертном полку", как и портрет Брежнева, который тоже воевал в те годы.

— Но есть определённая часть населения, которая считает, что он [Сталин] не достоин идти, что он породил репрессии и так далее. Поэтому разговоры про портрет Сталина — это всё вопрос относительный, — заявила Цунаева "Говорит Москва".

При этом она подчеркнула, что "Бессмертный полк" — не место для пропаганды тех или иных политических взглядов, поэтому флагам политических партий там точно рады не будут.

Отметим, в этом году "Бессмертный полк" впервые пройдёт по Аляске. По расчётам организаторов, там в рядах "однополчан" пройдёт по улицам около 50 местных жителей. Они понесут в руках портреты своих родственников — ветеранов войны. Присоединиться к шествию также пригласили американских ветеранов, воевавших на фронтах Второй мировой.