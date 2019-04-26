Избившего школьницу репетитора по музыке поместили под домашний арест

Хорошевский суд Москвы поместил под домашний арест до 24 июня репетитора по музыке, который избивал свою ученицу за плохую игру на пианино. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе суда.

— Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте в отношении Мгера Махсудяна и избрал ему домашний арест до 24 июня, — заявила собеседница агентства.

Также стало известно, что обвиняемый в ходе допроса признал свою вину и пояснил, что грубость он применял исключительно в воспитательных целях.

Как сообщал Лайф, ранее в СМИ появилась информация, что студент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, преподавая уроки музыки на дому, бил свою малолетнюю ученицу, которая неправильно исполняла гаммы. Девочка неоднократно жаловалась отцу на насилие со стороны репетитора, поэтому в комнате, где проходили занятия, пришлось установить скрытую камеру видеонаблюдения.