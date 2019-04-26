Топалов выложил в Сеть "постельное видео" с Тодоренко

Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме". Артист снял утреннее пробуждение семьи.

— Как же это мило и смело — показать тысячам людей своё интимное, можно сказать, семейное счастливое время утра, когда ты проснулся, рядом все милые, сонные… И малыш… Это так здорово, обезоруживает такая искренность и даже смелость, — цитирует комментарии пользователей соцсети портал "Дни.ру". — Идеальная картина, Регина так мне нравится. Очень естественная. Настоящие! Простые такие, обычные. У меня один возник вопрос: кто снимает это видео?

В коротком ролике Влад Топалов сетует на вынужденные ранние подъёмы из-за маленького ребёнка. В частности, по словам артиста, это видео было записано в пять часов утра.

— Дети — цветы жизни! Собери букет и подари бабушке! Вот такое у меня сегодня настроение утром! — подписал Влад Топалов ролик.