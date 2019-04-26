Россияне рассказали, как проведут майские праздники

Не так много наших сограждан планирует отправиться в путешествие или вообще ничего не делать.

В ближайшие майские праздники россияне поедут на природу или посвятят время встречам с друзьями. Такие результаты исследования приводит сервис Rabota.ru.

В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 18 лет. В итоге 38% из них заявили, что проведут праздники на природе, тогда как немногим меньше — 37% — посвятят длинные выходные встречам с друзьями. 21% опрошенных в это время займутся генеральной уборкой.

Среди респондентов нашлись те, кто в это время отправится в путешествия (17%), займётся хобби (16%), сводит детей на мероприятия или в давно обещанные места (15%), а 14% и вовсе ничего не запланировали на эти дни.

По 13% набрали варианты культурно отдохнуть и поработать в спокойной обстановке, а 12% собираются отдохнуть в одиночестве. И только 2% наших сограждан примут участие в волонтёрских проектах во время майских праздников.