Решение ВТО в пользу РФ по транзитному спору с Украиной вступило в силу

Решение Всемирной торговой организации по спору России и Украины по транзиту грузов, принятое в пользу Москвы, вступило в силу 26 апреля 2019 года. Об этом сообщает Департамент торговых переговоров Минэкономразвития РФ.

Как уточнили в ведомстве, Киев воздержался от апелляции данного решения.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал решение выверенным и отражающим реальный баланс прав членов ВТО по защите своей нацбезопасности.

Напомним, Киев пытался оспорить ограничение на перевозку украинских товаров через территорию России, введённое 1 января 2016 года. В начале апреля 2019 года Всемирная торговая организация признала, что Москва пошла на ограничение транзита грузов "в интересах безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях".