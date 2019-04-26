Зеленский поведал об уроках Чернобыльской трагедии для украинцев

Один из них обращён к государственной власти: недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу 33-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Он подчеркнул необходимость помнить уроки этой трагедии, самый важный из которых состоит в том, что сплочённые люди способны укротить любую беду.

— Трагедия на Чернобыльской АЭС научила нас, украинцев, нескольким вещам, — написал Зеленский в "Фейсбуке". — Во-первых, государство всегда должно откровенно говорить с людьми. Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была. Во-вторых, лишь сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду.

В ночь на 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС, ставшая самой страшной атомной катастрофой в истории человечества. В результате взрыва на четвёртом энергоблоке и последовавшего радиационного заражения местности был полностью эвакуирован город Припять, а вокруг станции была создана 30-километровая зона отчуждения.

Позднее на эту территорию был открыт ограниченный доступ для любителей экстремального туризма, число которых с каждым годом растёт, поскольку Чернобыль считается одним из самых жутких мест в мире.

Специальный корреспондент Лайфа отправился в зону отчуждения в годовщину аварии и попытался найти в ней жизнь.