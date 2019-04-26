Врач опроверг теорию о "лечении" головной боли сексом

До этого учёные выяснили, что секс может устранить головную боль благодаря перезапуску некоторых функций организма.

Кандидат медицинских наук, врач-сексолог Александр Полеев не согласен с коллегами в том, что секс может помочь при головной боли. Его слова приводит НСН.

Ранее учёные под руководством Джозефа Пинзона провели исследование, в результате которого сделали вывод о том, что секс может избавить от мигреней и нормализовать давление.

— Нет какого-то специфического воздействия полового акта на головную боль. Головной боли есть семь разновидностей и наиболее частая — это сужение сосудов. Я думаю, что половой акт это сужение усилит, если что. Ещё ни у одного человека головная боль от секса не проходила, она только усилится, — утверждает Полеев.

При этом врач отмечает, что секс всё равно может быть полезен в качестве профилактики от головной боли.