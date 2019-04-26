Крымчанке не дают усыновить сироту вопреки предсмертной просьбе его матери

В региональных органах опеки заявили, что у многодетной семьи нет для этого всех необходимых условий.

В Симферополе многодетная мать Валентина Тарасенко не может добиться права усыновить сироту, мать которого перед смертью сама просила органы опеки отдать его на воспитание именно семье Тарасенко. Об этой непростой ситуации женщина рассказала Лайфу.

По её словам, буквально сегодня она написала заявление о том, что органы опеки не препятствовали ей при попытке усыновления в соответствии с федеральным законом. При этом в детском доме ей не дают пропуск и разрешение навещать мальчика.

— Опека прислала мне ответ с требованием отказать, так как это не соответствует интересам ребёнка. Там смешная формулировка, что усыновление приоритетнее, чем опекунство, и что я не состою у них как кандидат. Хотя акт обследования жилья есть, — рассказала Тарасенко.

Сейчас мальчик находится в детском изоляторе "Ёлочка". Туда его отдали ещё при жизни его мамы, однако там ей сказали, что не передадут ребёнка в семью Тарасенко.

— В органах опеки постоянно спрашивали её, почему именно в нашу семью она хочет отдать ребёнка. Она отвечала: "Она [сама Валентина Тарасенко] как мать мне нравится, я доверяю ей". В опеке отвечали, что у нас нет условий для ребёнка. Тогда она решила прийти к нам посмотреть, какие условия. Когда пришла, сама написала заявление, что хочет отдать ребёнка именно в нашу семью, — продолжила Тарасенко.

В истории всплыла и ещё одна деталь. Оказалось, что у мальчика есть дед, который ныне проживает в Киеве. Однако он признаёт, что не успеет в установленный срок оформить все документы.

В беседе с Лайфом юридический консультант МОО "Мама" Руслан Трофимов встал на сторону семьи Тарасенко и проанализировал данную ситуацию.

— Я знаю, что в некоторых ситуациях опека неадекватно себя ведёт и не придерживается прав несовершеннолетнего ребёнка на право проживать в семье там, где ему будет психологически комфортно. То есть у них нет грамотных людей, которые умели бы оценивать риски. А если дед живёт на Украине, если по этому делу говорить, то риск в том, что ребёнок может пострадать, потому что сейчас там нестабильная обстановка, это первое. Второе, всё-таки есть люди, которые говорят, что были знакомы с этой женщиной, с этой семьёй. Надо было выяснить и идти в отношении пользы ребёнка, — заявил эксперт.

По словам юриста, органы опеки должны были провести более детальное исследование условий, которые готова предоставить семья. Также эксперт отметил, что многодетность является плюсом, так как усыновлённому ребёнку будет легче пройти процесс социализации, а решение должно быть принято в пользу мальчика и семьи Тарасенко.