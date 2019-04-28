Мария Магдалина, трапезы апостолов и отголоски язычества. История символов Пасхи

Крашеные яйца, кулич, творожная пирамида, а у католиков — кролики. Почему именно с ними связаны традиции главного христианского праздника?

Начнём с яиц. Оказывается, эта история началась именно в день Воскресения Христа, то есть в 33-м году нашей эры. По библейской легенде, в тот день Мария Магдалина — первая, кому явился вознёсшийся Спаситель — отправилась к римскому императору Тиберию рассказать о величайшем событии.

Тут надо сказать, что к царям с пустыми руками ходить было не принято. Обязательно с дарами. А какие у бедной женщины дары? Она пришла с куриным яйцом.

— Христос воскрес! — сказала она.

— Скорее это яйцо станет красным, чем мёртвые оживут, — презрительно ответил правитель.

И женщина протянула ему свой дар, и поражённый Тиберий увидел, как яйцо изменило цвет в его руке.

Теперь про кулич. Тоже эпизод из священной истории. Предание гласит, что после Воскресения Всевышний являлся к своим ученикам — апостолам — во время трапез. Они каждый раз оставляли для него пустым одно из мест за столом и клали рядом кусок хлеба. Потом в день Пасхи в храмах начали оставлять хлеб на особом столе, а вскоре верующие решили, что такое угощение в святой день должно быть в каждом доме.

Почему называется "кулич"? Очень просто: от греческого kollikion, что значит "круглый хлеб". Круглый, кстати, тоже не просто так. Считается, что именно такой формы был саван Христа.

Далее — творожное угощение "пасха". Есть версия, что у любви к этому блюду древние дохристианские корни. Его готовили в знак поклонения божествам плодородия. После принятия христианства о божествах забыли, а творожную массу стали есть в честь вновь обретённой веры. Форму усечённой пирамиды считают символом Гроба Господня.

Из язычества прискакал и католический пасхальный кролик. В старину в Германии молились богине плодородия Остаре. Её праздником был день весеннего равноденствия, а главным героем был самый плодовитый зверёк.

Как с наступлением новой эры он придумал прятать в своём гнезде разноцветные шоколадные яйца, неизвестно. Но факт есть факт: в утро светлого дня детишки бегут искать кроличий домик в сладкой надежде, а родители вслед говорят, что всё это только для хороших ребят, а не для тех, которые не слушаются.