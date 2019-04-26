После отравления арестантов в "Матросской Тишине" возбудили уголовное дело

После инцидента во всех столичных СИЗО пройдут внеплановые проверки с привлечением спецназа и кинологов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки прокуратуры в СИЗО "Матросская Тишина", где ранее трое заключённых отравились наркотическим веществом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефёдову.

— Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении неустановленными лицами ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Москве должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия, халатность и незаконный сбыт неустановленными лицами наркотического средства в следственном изоляторе, — сообщила представитель надзорного ведомства.

Расследование будет вестись при контроле со стороны прокуратуры города. Кроме того, параллельно во всех столичных СИЗО пройдут внеплановые проверки.

Как сообщал Лайф, трое арестантов "Матросской Тишины" пострадали от "отравления неизвестным веществом". Впоследствии один из пострадавших скончался.