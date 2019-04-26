Обвиняемого в изнасиловании дознавательницы из Уфы отпустили под домашний арест

Ранее мужчине была диагностирована опухоль головного мозга, у него случались приступы.

Бывшего полицейского Павла Яромчука, которого обвиняют в изнасиловании дознавательницы, отпустили под домашний арест. Решение об изменении меры пресечения мужчине вынес Советский районный суд Уфы, сообщает Mash.

Как уточняется, экс-правоохранитель будет находиться под домашним арестом с 1 мая. Решение было принято в связи с проблемами со здоровьем у Яромчука. Мужчина провёл в СИЗО около полугода.

Ранее Лайф сообщал, что у Яромчука была диагностирована опухоль мозга. Адвокат бывшего полицейского говорил, что у его подзащитного могут неожиданно начинаться приступы.

Напомним, по словам потерпевшей, три офицера надругались над ней прямо на рабочем месте. Фигуранты дела были уволены и сейчас находятся под арестом. Саму дознавательницу уволили из органов внутренних дел за пьянку.

Один из обвиняемых предоставил видеоалиби, однако адвокат пострадавшей назвала подобную информацию "мышиной вознёй". Подробнее об истории читайте в материале Лайфа.