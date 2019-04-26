Продажи Rolls-Royce в России выросли на 85% в начале года

При этом стоимость самой популярной модели начинается с отметки в 26 млн рублей.

Продажи автомобилей британской Rolls-Royce в первом квартале 2019 года выросли на 85%, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Отмечается, что за указанный период реализовано 24 машины, тогда как годом ранее таковых насчитывалось 13.

Самым популярным у россиян оказался кроссовер Cullinan, который был приобретён 12 раз. Отметим, его стоимость начинается с отметки в 26 млн рублей. Продажи этого кроссовера начались только в декабре прошлого года.

На втором месте — купе Wraith стоимостью 25,1 млн рублей. Всего приобретено восемь автомобилей. Также известно, что в начале года были куплены два седана Ghost и Phantom.

Известно также, что большая часть машин осталась в Москве — 10 штук, по три приобрели в Санкт-Петербурге и Подмосковье, два авто отправились в Краснодарский край и по одному — в Чечню, Алтайский край, Иркутскую, Томскую, Свердловскую и Рязанскую области.