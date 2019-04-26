В Уфе расследуют загадочное исчезновение семьи из пяти человек

Следствие до сих пор не располагает данными где находятся пять пропавших жителей Уфы, среди которых трое детей.

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" по факту исчезновения целой семьи из пяти человек — 40-летняя с двумя маленькими детьми и её 22-летняя дочь с внуком. По данным оперативников, в декабре прошлого года уфимцы просто ушли из дома и не вернулись.

Долгое время они числились пропавшими без вести, однако недавно нашелся свидетель, который видел пропавших в одном из домов в Калининском районе. Следователи стали искать место, куда могли направиться пропавшие. Был установлен предполагаемый адрес. Но когда оперативники пришли к хозяину квартиры, дверь им никто не открыл. Как выяснилось позже, в этот самый момент мужчина свёл счёты с жизнью.

Погибший хозяин квартиры в настоящий момент является главным подозреваемым по делу. По версии следствия, он убил всю семью, а тела спрятал.

— Сейчас полицейским предстоит разыскать трупы предполагаемых жертв, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщил сайт ГТРК Башкортастан со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.