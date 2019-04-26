Умерла актриса сериала "Мост" Стефани Шерк

После выяснения деталей произошедшего, следствие склоняется в сторону того, что она покончила с собой.

В США умерла канадская модель и актриса сериалов Стефани Шерк. Об этом сообщает The Blast со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

12 апреля её муж Демиан Бичир, возвращаясь из магазина, обнаружил её на дне бассейна, после чего вызвал скорую. Восемь дней врачи безрезультатно боролись за жизнь женщины. А 20 апреля в "Инстаграме" Бичир сообщил о смерти жены.

По предварительной информации, 37-летняя модель страдала от клинической депрессии.

Стефани Шерк получила известность благодаря ролям в сериалах "CSI: Киберпространство" и "Мост".