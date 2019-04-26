Группа The Cranberries выпустила последний альбом с вокалом Долорес О'Риордан

Ирландская рок-группа The Cranberries выпустила свой последний студийный альбом, записанный с участием покойной вокалистки Долорес О'Риордан. Диск получил название In the End, сообщается на официальном сайте коллектива.
Участники группы поблагодарили поклонников и тех, кто следит за творчеством коллектива, за поддержку, которую им оказывали на протяжении всей карьеры, в особенности в течение последнего года — в период выпуска альбома.
'In The End' is out today. We'd like to take this opportunity to thank you for the support you have given us throughout our career especially in the past year, it has meant the world to us.— The Cranberries (@The_Cranberries) 26 апреля 2019 г.
Download or stream 'In The End' now: https://t.co/8xkQed0vxe pic.twitter.com/lUhTR1QTcC
Альбом состоит из 11 композиций.
Напомним, композитор и вокалист The Cranberries Долорес О’Риордан умерла в Лондоне 15 января 2018 года на 47-м году жизни. Следователи выяснили, что певица скончалась в результате несчастного случая: она утонула в ванне в результате алкогольного опьянения.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени