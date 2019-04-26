Группа The Cranberries выпустила последний альбом с вокалом Долорес О'Риордан

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Группа The Cranberries выпустила последний альбом с вокалом Долорес О'Риордан

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Фото: © The Cranberries

Ирландская рок-группа The Cranberries выпустила свой последний студийный альбом, записанный с участием покойной вокалистки Долорес О'Риордан. Диск получил название In the End, сообщается на официальном сайте коллектива.

Участники группы поблагодарили поклонников и тех, кто следит за творчеством коллектива, за поддержку, которую им оказывали на протяжении всей карьеры, в особенности в течение последнего года — в период выпуска альбома.

Альбом состоит из 11 композиций.

Напомним, композитор и вокалист The Cranberries Долорес О’Риордан умерла в Лондоне 15 января 2018 года на 47-м году жизни. Следователи выяснили, что певица скончалась в результате несчастного случая: она утонула в ванне в результате алкогольного опьянения.

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