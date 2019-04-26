В ЕС прекращают выпуск купюр достоинством в 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством в 500 евро, сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что последними странами, которые продолжали выпуск купюр, были Австрия и Германия, тогда как 17 стран ЕС из 19 отказались от их выпуска в январе 2019 года. Поводом послужила обеспокоенность ЕЦБ тем фактом, что большой номинал купюр может упростить ведение незаконной деятельности.
Впрочем, эти банкноты по-прежнему будут использоваться в качестве законного платёжного средства.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени